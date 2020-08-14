В Самаре автобусы пустили в объезд из-за упавшего дерева

На месте падения дерева работают аварийные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утром в пятницу, 14 августа, на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Свободы рухнуло дерево. Она упало прямо на проезжую часть, перегородив движение транспорта. Из-за этого движение автобусов на этом участке временно ограничили.

- Информация на 7:00: упало дерево на проезжую часть на ул. Ново-Вокзальная / Свободы. Движение автобусов № 27 и 55 организовано в объезд, - сообщили представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» в твиттере.

Так, пока автобусы этих маршрутов будут курсировать в направлении улицы Вольской по улицам Победы, Александра Матросова, Свободы и Ново-Вокзальной.