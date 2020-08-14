В Самарской области москвич с поддельными правами пытался подкупить полицейского

Молодой человек купил права через интернет и надеялся, что не попадется с ними Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Москвы приехал в Самарскую область и стал фигурантом сразу двух уголовных дел. А началось все с того, что молодой человек купил через интернет поддельные права. Попался он с ними сотрудникам полиции на трассе М-5 в Жигулевске, когда ехал на своем «ЗИЛе».

- Во время сбора проверочного материала автомобилист, находясь в служебном автомобиле сотрудников ГАИ, предложил полицейскому денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности. Тот отказался и сообщил об этом своему руководителю, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Нарушителем оказался 26-летний москвич. Ранее он судим не был. В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статье «Приобретение, хранение, перевозка, использование заведомо поддельного удостоверения» и «Покушение на мелкое взяточничество».