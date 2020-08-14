В Самаре уничтожат 100 литров конфискованного у предпринимателей алкоголя

Весь изъятый алкоголь передали в Росалкогольрегулирование / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре собираются уничтожить 100 литров алкоголя. Дело в том, что владельцы спиртосодержащей продукции торговали ею без документов. В итоге суд решил оштрафовать предпринимателей, а алкоголь конфисковать.

- Конфискованная продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих законность нахождения ее в обороте. Судом принято решение об ее уничтожении, - сообщили в пресс-службе УФССП Самарской области.

Исполнительные производства в отношении нечестных бизнесменов возбудили в отделе судебных приставов Советского района Самары. Недавно сотрудники ведомства передали всю конфискованную алкогольную продукцию представителям Росалкогольрегулирования. В ближайшем времени она будет уничтожена.