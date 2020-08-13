«Тольяттикаучук вошел в число лидеров в области охраны труда

«Тольяттикаучук» впервые получил эту награду

«Тольяттикаучук» Группы «Татнефть» занял 2 место в XII Областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)».

Конкурс организуется Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области в целях привлечения внимания общественности к решению вопросов охраны труда, изучения и распространения передового опыта работы в данной сфере.

– Призовое место «Тольяттикаучук» – доказательство того, что на предприятии культура охраны труда поставлена на высоком уровне, приоритетное значение имеют промышленная и техносферная безопасность, – отметил руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Савельев. – Конкуренция была большая. Только в этой номинации было представлено 60 организаций, и второе место – это достойный результат!

В конкурсе оценивалось более десятка критериев, среди которых количественные показатели по объемам финансовых вложений, обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, статистика по травматизму и профзаболеваниям, мероприятия по улучшению условий труда и др..

- «Тольяттикаучук» впервые получил эту награду, и это заслуга не только профильной службы, но и каждого работника, - отметил начальник отдела охраны труда ЭдуардАфонин. - Это высокое признание системности нашей работы, в которой много внимания уделяется не только соблюдению существующих требований по охране труда, но и обеспечению безопасности производственных процессов и улучшению условий труда.

На «Тольяттикаучук» действуют ключевые правила безопасности, программа по индивидуальной и коллективной мотивации персонала в области охраны труда и промышленной безопасности. Применяются инновационные средства индивидуальной защиты – «цифровые СИЗ». Внедрена система интеллектуального видеонаблюдения, позволяющая отслеживать нештатные ситуации на производстве и своевременно оповещать о них персонал.Ежегодно проводится замена контрольно-измерительных приборов, повышается уровень автоматизированных систем управления технологическим процессом, что делает работу оборудования максимально стабильной и безопасной для людей и окружающей среды.