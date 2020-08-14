В Самаре из-за провала грунта трамваи № 5, 20 и 22 пустили в объезд

Провал образовался на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской провалился грунт. Из-за этого трамваи №№ 5, 20 и 22 на время аварийных работ будут курсировать по измененному маршруту. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта Самары.

Так, трамвай № 5 в сторону Барбошиной поляны пока будет ездить по следующей схеме: Галактионовская, Красноармейская, Арцыбушевская, Полевая, Ленина и далее по своему маршруту. В направлении улицы Чапаевской - без изменений.

Трамвай № 20 в направлении улицы Фадеева будет ходить по улицам Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, проспекту Ленина и далее по своему маршруту. А трамвай № 22 в сторону улицы Красноармейской - по проспекту Ленина, улицам Полевой, Галактионовской, Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, Ленина и далее по своему маршруту.