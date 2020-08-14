Билайн начинает внедрение технологии Мобильного ID в собственные сервисы

Технология Мобильный ID позволяет использовать смартфоны для простого, безопасного и удобного доступа к интернет-магазинам, социальным сетям, сайтам

Билайн начинает внедрение технологии Мобильного ID (Mobile Connect мобильное соединение) в собственные сервисы.

Технология Мобильный ID позволяет использовать смартфоны для простого, безопасного и удобного доступа к интернет-магазинам, социальным сетям, сайтам, порталам государственных услуг, финансовым сервисам, мобильным приложениям, заменяя необходимость использования имен пользователей и паролей.

Благодаря данной технологии пользователю при регистрации и дальнейшей авторизации на онлайн-порталах не нужно каждый раз придумывать и запоминать новый логин и пароль. Идентификатором будет его номер телефона, а пароль будет направлен системой в виде push-уведомления. Такой подход обеспечивает низкую вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы Мобильного ID, push (всплывающие сообщения) Мобильного ID не может быть расшифрован злоумышленниками благодаря ограниченному сроку жизни авторизационной сессии.

Теперь технологией Мобильного ID могут воспользоваться пользователи мобильного приложения mWellness (мобильное хорошее здоровье) (12+) для спорта и здорового питания. С ее помощью безопасная авторизация в приложении займет всего несколько секунд. Кроме того, клиентам Билайн стала доступна технология in app purchase (покупка внутри приложения), благодаря которой можно оплачивать покупки в мобильном приложении mWellness с помощью Apple Pay и Google Pay.