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Осенью в Самаре запустят односторонне движение по улице XXII Партсъезда до Ново-Садовой

Предполагается, что проезд будет открыт на постоянной основе
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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Дептранс представил схему движения по участку улицы XXII Партсъезда

Дептранс представил схему движения по участку улицы XXII Партсъезда

Фото: Twitter.com

В департаменте транспорта Самары представили схему проезда по улице XXII Партсъезда от улицы Солнечной до улицы Ново-Садовой. Чиновники опубликовали ее в твиттере и уже анонсировали запуск движения по этому участку.

- В сентябре запланирован ввод одностороннего движения по улице XXII Партсъезда от Солнечной до Ново-Садовой. Движение в сторону улицы Солнечной тоже будет односторонним. Проезд будет открыт вдоль дома № 188 по улице Ново-Садовой, - рассказали в дептрансе.

Также чиновники отметили, что такая схема будет действовать на постоянно основе. Кроме того, они попросили горожан сообщать о всех замечаниях. Критику и предложения обсудят со специалистами и, возможно, внесут необходимые изменения.