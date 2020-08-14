Стало известно, зачем вырубают деревья вдоль улицы Советской Армии в Самаре

Деревья находятся в охранной зоне теплотрассы - а этого быть не должно Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Жители Самары бьют тревогу — на улице Советской Армии в районе «МТЛ Арена» начали вырубать деревья. Они забеспокоились, что работы эти идут незаконно, однако в администрации Октябрьского района объяснили, что вырубка зеленых насаждений оправдана и необходима.

- Деревья произрастали в охранной зоне сетей теплоснабжения. Работы по сносу деревьев проводятся в рамках работ по ремонту тепловых сетей АО «ПТС», - отметили представители районной администрации в твиттере.

В Предприятии тепловых сетей, в свою очередь, заверили самарцев, что после работ на теплотрассе благоустроят территорию. Также в организации добавили, что вырубка деревьев в охранной зоне — мера необходимая, поскольку нередко они становятся причиной повреждения теплотрасс или же мешают добраться до труб в случае необходимости.