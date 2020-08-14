Самарца будут судить за аферу с купленными в Москве поддельными купюрами по 5 тысяч рублей

Самарец купил два гаджета на фальшивые банкноты, а потом продал их за 160 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре скоро предстанет перед судом 33-летний уроженец Клявлинского района. На скамью подсудимых его «привели» 180 фальшивых купюр по 5 тысяч рублей каждая, которые он приобрел в Москве.

- Установлено, что в декабре 2019 года мужчина купил фальшивые купюры, а потом решил их легализовать. Для этого он приобрел в Самаре по объявлению два дорогих гаджета. Уже потом продавец сотовых телефонов понял, что деньги поддельные, и сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В дальнейшем аферист продал купленные телефоны на одном из закрытых рынков Москвы. За гаджеты он выручил 160 тысяч рублей. Когда мужчина вернулся в Самару, его сразу же задержали сотрудники ФСБ. При обыске у него в квартире стражи порядка нашли 138 поддельных банкнот. Сейчас обвиняемый находится под стражей и ждет судебного заседания.