В Самарской области посмотрели, что изменилось в поселке Октябрьский после передачи его Кинельскому району

Планы развития поселка Александр Живайкин обсудил с его жителями, а с местной ребятней сыграл в футбол на новой спортивной площадке.

В поселок Октябрьский, который несколько месяцев назад передали Кинельскому району, приехал с визитом руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин. Он посмотрел, что за это время изменилось в поселке.

С момента передачи Октябрьского Кинельскому району там уже построили дорогу, спортивную площадку и начали строительство котельной. Живайкин проверил, как идут работы.

- Нам важно, чтобы жители понимали, что область повернулась лицом к этому поселку, что здесь совсем скоро будет уже другая жизнь, - отметил руководитель фракции «Единая Россия». - Поселок был забытый, только благодаря вмешательству губернатора Самарской области Дмитрия Азарова нам удалось в кратчайшие сроки передать из министерства обороны на наш региональный уровень это поселение, и тут же из областного бюджета сюда начали поступать средства.

Планы развития поселка Александр Живайкин обсудил с его жителями, а с местной ребятней сыграл в футбол на новой спортивной площадке.