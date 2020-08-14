Депутаты потребовали запретить поборы с родителей школьников на покупку рециркуляторов воздуха

Рециркуляторы воздуха в школы должны закупать на бюджетные средства, а не на деньги родителей

Скоро начнется новый учебных год, и школьники вернутся за парты. Чтобы не допустить распространение различных вирусов и инфекций, в учебные заведения должны закупить рециркуляторы воздуха. Сделать это планировалось на бюджетные средства, вот только в некоторых регионах деньги — от 500 до 700 рублей — начали требовать с родителей. Люди стали массово жаловаться депутатам, и факты после проверки действительно подтвердились. В связи с этим партия «Единая Россия» направила в Министерство просвещения РФ письмо с просьбой запретить собирать деньги с родителей на покупку рециркуляторов воздуха.

- Это недопустимо, и этот вопрос нужно решать оперативно. Со своей стороны «Единая Россия» проследит, чтобы необходимые рециркуляторы и другое специальное оборудование приобретались именно за счет средств бюджета, — отметила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.

На обращение единороссов уже отреагировали в Министерстве просвещения. В ведомстве заявили, что жалобы от родителей приходят и на их горячую линию. Всю эту информацию проверяют на местах. Также в министерстве напомнили, что ни одна школа не должна перекладывать подобные вопросы на плечи родителей.