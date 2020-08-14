В Самаре очередного застройщика объявили в нарушении конкуренции

В Самаре возникли споры из-за дороги

УФАС по Самарской области обвинило еще одного застройщика в нарушении закона о конкуренции. По данным сотрудников ведомства, антиконкурентное соглашение было заключено при проведении электронного аукциона на строительство автодороги в Самаре в районе жилой застройки «Новая Самара».

Как утверждают в ФАС, единственную заявку подало АО «ДОРИС», она была признана соответствующей условиям аукционной документации. С компанией заключили контракт на 181,2 млн рублей.

Выяснилось, что АО уже начало строить дорогу ранее - с 2017 года. В составе аукционной документации был проект, созданный по заказу компании «Финстрой» именно этим АО. Таким образом, антимонопольщики увидели признаки заключения между организациями и департаментом строительства антиконкурентного соглашения. Возбуждено дело.

В строительной компании происходящее журналисту «КП-Самара» прокомментировали так:

- АО «ДОРИС» не согласно с предъявленным обвинением и все свои доводы приведет непосредственно на комиссии УФАС, которая состоится в ближайшее время. Напоминаем, что мы все живем в правовом государстве, где действует презумпция невиновности. Сам факт возбуждения дела со стороны УФАС вовсе не говорит о виновности АО «ДОРИС» - УФАС обязано доказать свою позицию, которая, по нашему мнению, ошибочна, - отметили в компании.