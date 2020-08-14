ВТБ кредитует одного из крупнейших застройщиков Самары

ВТБ установил кредитный лимит ГК «Трансгруз» для финансирования строительства ЖК «Академический» в Самаре / Фото: vk.com/km_akadem Фото: vk.com

ВТБ установил кредитный лимит ГК «Трансгруз» для финансирования строительства ЖК «Академический» в Самаре. Объем предоставляемых заемных средств – 2,4 млрд рублей, срок погашения – более четырех лет.

Жилой комплекс «Академический» возводится в районе с развитой инфраструктурой на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Советской Армии. Проект включает пять 23-этажных жилых секций, подземно-наземный паркинг, офисные помещения, детскую игровую и спортивную площадки, а также места для отдыха. Общая площадь объекта составит более 87 тысяч кв. м. Плановый срок завершения строительства – третий квартал 2022 года.

«Строительная отрасль занимает более трети объема корпоративного кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ в Самарской области. Для нас важно поддерживать развитие жилищного строительства – от этого напрямую зависит качество жизни людей. ГК Трансгруз много лет работает на рынке и зарекомендовала себя в качестве надежного партнера, полностью и в срок выполняющего обязательства. Строительство ЖК «Академический» уже ведется, а это означает, что скоро сотни самарских семей станут обладателями комфортных современных квартир», – отметил Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.

«Покупатели жилья в ЖК «Академический» смогут по достоинству оценить планировки квартир, удобство расположения и инфраструктуру комплекса. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества с банком ВТБ, который поддержал этот проект и таким образом оказал содействие в его воплощении», – прокомментировал Андрей Видманов, директор ООО «Специализированный застройщик «Толл Билдинг».

Справка:

ООО СЗ «Толл Билдинг» входит в ГК «Трансгруз», которая осуществляет весь спектр строительных работ, связанных с недвижимостью в Самаре.