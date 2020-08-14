В Самаре рассказали, какие еще возможности могут появиться у людей с ОВЗ

В «Единой России» реализуют проект «Единая страна – доступная среда»

Сразу несколько законопроектов, которые должны облегчить жизнь людей с инвалидностью, находятся на рассмотрении в РФ. В «Единой России» рассказали, что предлагают в рамках проекта «Единая страна - доступная среда». За первые шесть месяцев 2020 года уже приняты несколько законов и постановлений. Так, до 1 октября освидетельствование на инвалидность проходит заочно – партия будет добиваться продления дистанционного режима этой процедуры. Также еще одно изменение касается парковое для людей с ОВЗ. С 1 июля им не нужно получать значок «Инвалид» для автомобиля.

- Конечно, среда стала доступнее для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Это заслуга всей государственной политики. Один из результатов нашей работы в рамках партпроекта — это появление большого числа людей, понимающих, с какими проблемами сталкиваются инвалиды, имеющих желание и возможности их решать, - отметил Координатор партпроекта, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

В Самаре за развитием доступной среды также следят. Председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда», председатель правления Самарской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских отметил, что сегодня по инициативе партии «Единая Россия» проводят рейды, чтобы проверить насколько доступные для маломобильных групп населения объекты транспортной и социальной инфраструктуры

- Недавнее анкетирование среди представителей НКО самарского региона в целях выявления социально активных людей, готовых принимать участие в общественно полезной деятельности и социально значимых проектах было отобрано 1212 завлений, а это - показатель изменения общественных взглядов, - поделился мнением он.