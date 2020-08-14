В Самаре пройдет предпремьерный показ фильма «Дом с колокольчиками» (12+)

Фильм "Дом с колокольчиками" Фото: кадр с видео

Это первый полнометражный художественный фильм для большого экрана и для детской аудитории, полностью написанный и снятый в Самаре. Ранее в городе на Волге снимались лишь некоторые сцены для фильма «Тимур и его команда» (1940 г.), а затем силами авторов и режиссеров «Телестудии «Товарищ» снимались лишь детские телевизионные спектакли.

Автор идеи картины - актер Самарского театра драмы Владимир Сухов, оригинальную идею сценария предложил бывший кавээнщик Алексей Зюзин. Режиссер картины стал Дмитрий Одерусов, оператор - Вадим Френкин, композитор - Василий Тонковидов. В картине роли сыграли актеры самарских театров и юные участники «Телестудии «Товарищ». На момент съемочного процесса практически всем ребятам, сыгравшим главные роли, было по 15-16 лет.

Съемки фильма проходили на улицах Самары, на набережной Волги. Но большая часть материала была отснята в стенах самарской школы № 148.

ГДЕ: Кинотеатр «Художественный», ул. Куйбышева, 105.

КОГДА: 14 августа, 18.00.