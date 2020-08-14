Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Самарским больницам дадут еще 606 млн рублей

Дополнительное финансирование поможет медицинским организациям, которые поистратились в борьбе с коронавирусом
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
КомментироватьОставить комментарий
Больницы получат деньги

Больницы получат деньги

Больницы Самарской области получат еще 606 млн рублей из федерального бюджета. Все регионы РФ получат около 47,5 млрд рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства.

Эти деньги пойдут на то, чтобы компенсировать расходы больниц на борьбу с коронавирусом. Из-за роста объема неотложной помощи расходы выросли значительно, именно по этой причине понадобилось дополнительное финансирование.

Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении больницам и поликлиникам субсидий. Эти деньги получат подведомственные учреждения, чтобы работать стабильно и иметь возможность платить зарплату сотрудникам.