Самарским больницам дадут еще 606 млн рублей

Больницы получат деньги

Больницы Самарской области получат еще 606 млн рублей из федерального бюджета. Все регионы РФ получат около 47,5 млрд рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства.

Эти деньги пойдут на то, чтобы компенсировать расходы больниц на борьбу с коронавирусом. Из-за роста объема неотложной помощи расходы выросли значительно, именно по этой причине понадобилось дополнительное финансирование.

Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении больницам и поликлиникам субсидий. Эти деньги получат подведомственные учреждения, чтобы работать стабильно и иметь возможность платить зарплату сотрудникам.