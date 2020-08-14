Стало известно, где, кто и как заразился коронавирусом в Самарской области за последние сутки

Врачи говорят: пациент может чувствовать себя отлично, а его легкие в это время запросто потихоньку может уничтожать коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб рассказал, кто, где и как заразился коронавирусом в Самарской области за последние сутки. Напомним, сегодня, 14 августа, стало известно о 49 подтвердившихся фактах заболевания COVID-19.

Большая часть новых пациентов - это жители Тольятти (26 человек), на втором месте - Самара с 12 заболевшими. Три факта коронавирусной инфекции подтверждено в Похвистневском районе, два факта - в Новокуйбышевске и по одному положительному анализу зафиксировано в Жигулевске и Похвистневе, а также в четырех районах области - в Безенчукском, Борском, Исаклинском и Красноярском.

Власти рассказывают: в 31 случае коронавирус подтвердился у пациентов, которые обратились за медицинской помощью, думая, что они болеют гриппом или обычным ОРВИ. 11 человек казались вполне здоровыми, но при профосмотре анализы подтвердили у них COVID-19. Еще 7 разносчиков инфекции выявили при обследовании родных и близких тех пациентов, у которых ранее уже был подтвержден коронавирус.

На сегодняшний день в области проведено уже более 478 тысяч анализов на COVID-19, 5872 из них - за последние сутки.

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