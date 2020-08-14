В мэрии Самары объяснили, зачем утвердили проект межевания 112 квартала

Споры вокруг застройки в историческом центре не утихают Фото: Ольга НОВИКОВА

В мэрии Самары объяснили, зачем утвердили представленный компанией «Трансгруз» проект межевания 112 квартала. Глава Самары Елена Лапушкина заверила, что все действующие ранее ограничения по высотности будут сохранены.

- Проект, который утвержден, – это не проект планировки, а проект межевания территории. А проектом межевания территории только формируются земельные участки с фактически занимаемыми в квартале жилыми домами для приведения территории в соответствие с Земельным законодательством, - объяснила Елена Лапушкина.

112 квартал находится в историческом центре города – в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе. Ранее известный своими высотками застройщик предлагал построить здесь 25-этажный дом, однако мэрия отклонила проект из-за расположенных поблизости памятников архитектуры. В соответствии с утвержденным проектом сформированы два свободных участка, на одном из них разрешена застройка средней этажности, на втором можно возводить высотки. Однако в мэрии заверили, что все прежние ограничения в силе.

- Как до, так и после утверждения проекта межевания данного квартала действуют градостроительные регламенты и правила застройки и землепользования, - прокомментировали в горадминистрации. - Кроме того, на часть квартала распространяется охранная зона объекта культурного наследия - здания гостиницы «Европа». Поэтому все ограничения, которые существуют на территории 112 квартала, остаются в силе, и никаких изменений утвержденный проект межевания территории не подразумевает.