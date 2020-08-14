В Самарской области коронавирус снова убил двух пенсионеров

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус подтвердился у 7472 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области от COVID-19 погибли еще два человека - обоим мужчинам было за 80, и они страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Напомним, всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7472 жителей региона, 49 случаев выявлено за последние сутки.

5693 пациента вылечились, 32 из них выписаны из стационаров накануне, еще 27 человек лечились дома и недавно признаны медиками здоровыми. Под наблюдением врачей, по данным оперштаба, остаются 418 жителей региона.

В Самарской области от коронавируса и сопутствующих заболеваний на данный момент скончались уже 115 человек, показатель смертности в регионе на 100 тысяч населения составляет 3,6, это меньше, чем по стране - средняя цифра по России составляет 10,62.

В Самарской области постепенно снимают ограничения, которые ранее вводились постановлениями губернатора, но медики просят жителей региона не расслабляться: носить маски, чаще мыть руки, почаще проводить дезинфекцию помещений - только так можно уменьшить вероятность второй волны коронавируса.

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