Самому законопослушному водителю Самарской области подарили 50 литров бензина

При водительском стаже в 20 лет число нарушений ПДД у Евгения минимальное Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня в Самарской области награждали самых дисциплинированных водителей. В Самаре вручили подарки Евгению М.: при водительском стаже в 20 лет число нарушений ПДД у него минимальное.

- Я каждый день езжу на автомобиле, и с 2012 года у меня только три штрафа, все они зафиксированы камерами, - рассказал победитель. - Стараюсь как можно тщательнее следовать Правилам дорожного движения.

В областной ГИБДД говорят: выборку проводили по всем городам и районам региона, в расчет брали стаж, как часто водитель ездит и сколько штрафов «накатал». За законопослушность Евгению сегодня вручили почетную грамоту, символический подарок и 50 литров бензина от одной из АЗС города.

- Мы планируем и дальше поощрять тех участников дорожного движения, которые не нарушают ПДД, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» заместитель руководителя отдела областной ГИБДД Ольга Блохина. - Поэтому такую акцию будем проводить регулярно.

Самых-самых водителей сегодня награждали по всей Самарской области в честь Дня правил дорожного движения, которые были введены во Франции 14 августа 1983 года.