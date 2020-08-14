В Сызрани возобновляют рейды по соблюдению масочного режима

Власти и медики советуют на забывать про маски и регулярную дезинфекцию рабочих мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани решено возобновить проверки мест, где чаще всего собираются толпы людей, на соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Как сообщает городская администрация, соответствующее решение было принято 12 августа на заседании местного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Под прицелом» окажутся торговые центры, общественный транспорт, а также иные места, где чаще всего толпятся люди.

Нарушение масочного режима сотрудниками и посетителями сызранских торговых точек и иных заведений будут фиксировать специально назначенные на это дело люди, составлять на нарушителей акты, после чего бумаги передадут в районное подразделение полиции для принятия мер реагирования.

Власти напоминают: руководство торговых точек имеет право, более того - обязано, не пускать внутрь посетителей без масок на лице. Такие же меры предосторожности должны соблюдаться в общественном транспорте и такси.