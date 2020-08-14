Елена Лапушкина завела себе аккаунт в Инстаграм

В Instagram появился аккаунт Елены Лапушкиной Фото: Instagram.com

В Instagram появился аккаунт, подписанный Еленой Лапушкиной, и с фотографией главы Самары. Но заветной синей галочки, которая подтвердит, что эта страничка прошла верификацию и является официально подтвержденным аккаунтом мэра города, там нет.

Тем не менее Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже подписались друг на друга, плюс в аккаунте появились две публикации.

Первая из них - это фото с золотыми медалистами, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, и поздравление им.

Второй пост касается ситуации со 112 кварталом в Самаре: согласно опубликованной в Instagram информации, проект, который утвердила горадминистрация, касается лишь межевания территории, а все правила застройки и ограничения, действовавшие ранее, не изменились и продолжают действовать.

Пока что у аккаунта Лапушкиной 271 подписчик, но их число продолжает расти.

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