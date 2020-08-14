Для бизнес-леди Самарского региона состоится обучающий курс «Женский бизнес»

Ответы на эти вопросы получат женщины-предпринимателей и руководителей компаний в ходе обучающего курса «Женский бизнес». Программа разработана платформой @dasreda от Сбербанк

Спикеры курса — действующие предприниматели, которые дадут проверенные знания и эффективные инструменты для развития бизнеса и рабочие лайфхаки.

Темы курса:

17 августа 10:00-18:00 Точки роста для бизнеса: как сформировать правильные убеждения и сильное окружение

19 августа 10:00-18:00 Создай лучшую версию своего бизнеса и получи конкретный план реализации

20 августа 11:00-13:15 Рецепт сбалансированых финансов: от семейного бюджета до корпоративного баланса

24 августа 10:00-18:00 Продажи по ЛЮБВИ: Эффективная система для роста бизнеса

26 августа 11:00-13:15 Как стать лидером рынка через построение сильной команды и создание правильных отношений в коллективе

27 августа 11:00-13:15 Тренды 2020. Как получать заявки и продажи через инстаграм?

31 августа 10:00-18:00 Архетипы личности. Как выстраивать беседу, разрешать конфликты и управлять

2 сентября 11:00-13:15 Тайм-менеджмент (как всё успевать)

3 сентября 10:00-18:00 Личный бренд, как выделить себя среди конкурентов

Участие для женщин-предпринимателей бесплатное! Регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/programma-zhenskiy-biznes

Старт 17 августа в 10:00.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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