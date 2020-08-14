Предпринимателей Самарского региона научат продавать на онлайн-марафоне в формате риалити

Что такое формат «реалити?»

В ходе тренинга известный федеральный бизнес-тренер Владимир Якуба, трижды признанный лучшим в профессии: → будет звонить в прямом эфире вашим конкурентам → отрабатывать скрипты и возражения → обходить секретарей, чтобы напрямую предложить продукты и услуги потенциальным клиентам участников марафона.

Марафон состоит из 2 частей:

- Видео-уроки

- Онлайн-отработка с о Владимиром

Программа марафона:

1 блок. Конкурентная разведка и исходящие звонки

— Почему не удается продать с первого раза? — Как и зачем изучать конкурентов? Техника бенчмаркинга — Алгоритм действий после получения ЛИДа — Скрипт диалога с несговорчивым клиентом — Потребности. Техника извлечения потребностей «В-О-В» — Техника увеличения цены и противодействия покупательскому «отжиму по цене» — Слова зацепки. «Ну, вы сами понимаете, согласны со мной и т.д.» и переходные фразы, полезные слова паразиты «Живые» звонки конкурентам

2 блок. Продажи на «входе»

— Скрипт-отработка первых 20 секунд диалога — Как «зацепить» с первой минуты — «Отработка» клиента в первые секунды диалога в торговом зале — Телефонные продажи на входящем потоке — Создание 10-ти шагового скрипта входящего звонка — УТП-шаблон — Ошибки в телефонном диалоге. Работа с ценой «Живые» звонки конкурентам

3 блок. Сделка. Работа с возражениями

— 2 универсальных подхода: ДДП и тройной структурный метод «Паркера» — Способы обработки возражений: «Я подумаю», «Ничего нового», «Это дорого» и тому подобное — Скрипты сопротивлений «Живые» звонки клиентам, «дожим» клиента

Даты: 17-20 августа, начало в 16:00

Регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/onlayn-marafon-prodazhi-ot-konkurentnoy-razvedki

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