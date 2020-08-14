Начинающих предпринимателей Самарского региона приглашают на вебинар «Как стать успешным финансистом»

Тема: Как стать успешным финансистом и работать на себя?

Даты и время: 17 августа, 19:00

Эксперт: Екатерина Гончарова, г. Москва

Как выйти на чистую прибыль 1 млн руб.? Что необходимо для генерации качественного проекта и бизнеса? Как не поставить бизнес на паузу в кризис, а наоборот расширить штат сотрудников?

Об этом поговорят участники онлайн-встрече в рамках проекта для начинающих предпринимателей в формате диалога с бизнесом.

Спикер встречи - основатель компании Goncharova ProFinance, финансовый “психолог” и экспертпо личным финансам Екатериной Гончаровой. Екатерина - спикер Московской Торгово-Промышленной Палаты, школы бизнеса «Синергия», член общероссийской ассоциации «Женщины бизнеса» и постоянный бизнес-эксперт крупных форумов и образовательных проектов.

О спикере:

К 30- ти годам - 10.000.000 руб. накоплений

Прорыв за 10 лет с з/п 68.000 до 1.000.000 руб. чистой прибыли от своего бизнеса

Ежемесячный пассивный доход более 100 000 руб.Член общероссийской ассоциации «Женщины бизнеса» и сообщества «PRO женщин».

Спикер ГБУ «Женский деловой Центр», «Women’s Leadership Forum» и эксперт проекта «Мама-предприниматель» Федерального образовательного проекта по развитию женского предпринимательства.

Спикер проекта «Бизнес. Женский взгляд» и форума «Бизнес каникулы» в Сочи от делового клуба «Территория успеха».

Мастер управления денежными потоками фестиваля ART Weekend.

Елена работает в 15+ странах мира

Регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/vebinar-kak-stat-uspeshnym-finansistom-i-rabotat

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