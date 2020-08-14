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Пять человек в Самаре будут судить за распространение наркотиков

Им вменяют 11 преступлений, им грозит до 20 лет лишения свободы
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Решать судьбу пятерых обвиняемых будет Промышленный районный суд

Решать судьбу пятерых обвиняемых будет Промышленный районный суд

Фото: Александра БУДАЕВА

В Промышленный районный суд Самары передали уголовное дело об организованной преступной группе, которая распространяла в городе наркотики.

- По версии следствия, ее создала 32-летняя женщина, к распространению наркотиков она привлекла двух мужчин и двух женщин, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в городской прокуратуре.

Фигурантам вменяют 11 эпизодов, предполагается, что группа активно работала в прошлом году. По данным областной прокуратуры, торговали они героином при помощи тайников, куда и прятали товар, у них было изъято 500 грамм незаконного вещества. Как много удалось заработать наркоторговцам, пока не разглашается.

Организатору наркобизнеса вменяют 11 эпизодов, связанных с распространением наркотиков, ее соучастникам - от 3 до 11. Подсудимым грозит от 10 до 20 лет реального лишения свободы в случае, если их вина будет доказана в суде.

Криминал