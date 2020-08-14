Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в выходные

Погулять в эти выходные жителям Самарской области, скорее всего, не удастся Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ближайшие выходные в Самарской области будут прохладными и дождливыми. По данным Гидрометцентра России, во второй декаде августа будет холоднее обычного на два градуса.

Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 15-21 градусов, но ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, плюс будет облачно, ожидаются дожди и грозы.

Та же картина - по ночам. Только станет холоднее - столбики термометров опустятся до 9-14 градусов.

Немного "легче" станет в понедельник: синоптики прогнозируют кратковременные дожди и +17-22 °C.

- Все дело в том, что погоду в ближайшее трое суток в Самарской области будет формировать циклонический вихрь, - объясняют в Приволжском УГМС. - В начале следующей недели он начнёт отходить в сторону Урала, поэтому северо-западный ветер сменится западным, а температура воздуха немного повысится.