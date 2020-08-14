Через самарские фирмы-однодневки на зарубежные счета вывели 132 млн рублей

В этих валютных операциях что-то пошло не так, и аферу раскрыли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская таможня раскрыла масштабную аферу, при помощи которой на зарубежные счета были выведены более 132 млн рублей.

По предварительным данным, схему придумала некая гражданка РФ (ее место жительства не называется), она нашла подходящих людей, которые за скоромное денежное вознаграждение смогли открыть фирмы-однодневки на подставных лиц.. Такие фирмы регистрировались в Самаре. В 2017 и 2018 гг через них при помощи липовых документов на зарубежные счета переводились крупные суммы.

Что именно привлекло внимание сотрудников таможни, пока не ясно. Но 10 августа они возбудили сразу четыре уголовных дела: два по статье 173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица" и еще два - по статье 193.1 УК РФ "Валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Пока не совсем ясно, удалось ли им выяснить, сколько всего человек было замешано в афере и задержаны ли они. Однако если личности подозреваемых будут установлены, и дело дойдет до суда, то им грозят крупные штрафы и до 10 лет реального лишения свободы.