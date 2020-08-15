Электрички Самара — Похвистнево из-за ремонта изменят расписание

На перегоне Подбельская — Толкай будут проходить ремонтные работы Фото: Архив "КП"

В Самаре изменится расписание нескольких пригородных поездов. Это связано с тем, что на перегоне Подбельская — Толкай будут проходить ремонтные работы.

- В связи с ремонтом 17, 18 и 19 августа вносятся изменения в расписание движения электричек на участке Самара — Похвистнево, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, поезд № 6503 Похвистнево (отпр. 11.11) – Самара (приб. 13.58) временно будет ходить на час позже — отправление из Похвистнева в 12.06, прибытие в Самару в 14.59. Поезд № 6509 Похвистнево (отпр. 16.17) – Самара (приб. 19.04) пока будет курсировать только до станции Пятилетка по следующему графику: Похвистнево (отпр. 16.39) – Пятилетка (приб. 19.07).

Поезд № 6520 Самара (отпр. 15.22) – Похвистнево (приб. 18.10) устанавливается сообщением Самара (отпр. 15.22) – Новоотрадная (17.09 - 17.20) – Похвистнево (приб. 18.20). А поезд № 6528 Самара (отпр. 19.30) – Похвистнево (приб. 22.18) будет делать длительную остановку на станции Новоотрадная. Из-за этого прибытие в Похвистнево сдвинется на 23.20.