Где и как заразились коронавирусом еще 50 жителей Самарской области 15 августа

Большую часть зараженных нашли среди тех, у кого изначально подозревали пневмонию или ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области раскрыли подробности того, где и как заразились коронавирусом еще 50 жителей региона, о которых стало известно 15 августа. Больше всего заболевших вновь нашли в Самаре и Тольятти - 15 и 12 человек соответственно.

- Пять человек с COVID-19 выявили в Больше-Черниговском районе, по четверо в Сызрани и Ставропольском районе, троих - в Приволжском, двоих - в Безенчукском, по одному - в Жигулевске, Исаклинском, Кинельском, Клявлинском и Нефтегорском районах, - сообщили в оперштабе.

Больше всего новых пациентов - 33 человека - среди тех, у кого ранее диагностировали внебольничную пневмонию и ОРВИ. У 9 человек коронавирус нашли при профилактическом осмотре, а восемь контактировали с ранее заболевшими.

Напомним, общее число зараженных в регионе достигло 7522 человек, выздоровели больше половины - 5760, еще 117 пациентов, к сожалению, скончались.