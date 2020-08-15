В Самарской области от коронавируса умерли пожилые мужчина и женщина

Общее число смертельных случаев от коронавируса в регионе достигло 117 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросло число смертельных случаев от COVID-19. За минувшие сутки в регионе скончались еще два человека. Теперь общее количество пациентов, которых не удалось спасти, составляет 117 человек.

- Скончались 72-летний мужчина и 77-летняя женщина. Оба страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - рассказали в оперативном штабе Самарской области по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Показатель смертности на 100 тысяч населения в губернии ниже, чем по стране. - 3,66 против 10,69. Коэффициент летальности тоже - 1,55 против 1,7.

Всего в Самарской области на данный момент зафиксированы 7522 случая заболевания COVID-19. Выздоровели уже 5760 пациентов.