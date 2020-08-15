Из Самары станет дешевле летать в Томск, Махачкалу и Калининград

Правительство РФ на 138 позиций расширило список субсидируемых авиарейсов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Правительство РФ расширило перечень внутренних субсидируемых авиарейсов. Список увеличили на 138 позиций, есть несколько направлений и из Самары. Опубликовано соответствующее постановление за подписью председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
Так, в этом году дополнительно субсидируют следующие «воздушные» маршруты из Самары: в Надым, Томск, Калининград, Ноябрьск, Махачкалу, Минеральные Воды, а также из Тюмени в Самару.
Согласно постановлению, в первую очередь субсидии предоставят тем авиакомпаниям, которые используют современные российские самолеты. Также право на компенсацию сохранится и у тех перевозчиков, чьи маршруты софинансируют регионы.
Отметим, что в июле Правительство РФ выделило на субсидии 3 млрд рублей, что позволит снизить цены на авиабилеты.