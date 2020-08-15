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В мэрии Самары призвали горожан не забывать носить маски в аптеках и магазинах

Масочный режим в регионе все еще действует
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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Специалисты городской администрации ежедневно проверяют торговые точки на соблюдение ограничительных мер

Специалисты городской администрации ежедневно проверяют торговые точки на соблюдение ограничительных мер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области продолжает действовать масочный режим. Средства защиты нужно надевать при походе в магазин, аптеку, больницу и при нахождении в общественном транспорте. Однако многие уже давно позабыли об этих правилах. На днях сотрудники администрации Самары отправились в один из торговых центров и напомнили горожанам о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

- Мониторинг проводится ежедневно. В случае выявления нарушений составляются акты и направляются в соответствующий надзорный орган. Всего проведено около 150 тысяч проверок, где у 625 объектов потребительского рынка были выявлены нарушения: отсутствие разметки и рециркуляторов воздуха, несоблюдение масочного режима, - рассказал начальник отдела организации и контроля торговли департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Александр Чуфистов.

В мэрии отмечают, что подобные проверки специалисты будут проводить до полного снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и призывают горожан и юрлица соблюдать все установленные правила.