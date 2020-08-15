«Короче, это самое»: Самара вошла в топ-20 городов, где жители часто используют слова-паразиты

Самара заняла 14 строчку в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социологи провели очередной опрос среди россиян. На этот раз они решили выяснить, в каких городах жители чаще всего грешат словами-паразитами. В список попали 20 городов, в том числе и Самара. Правда, оказалась областная столица ближе к концу рейтинга — на 14 месте.

Согласно исследованию агентства Zoom Market, чаще всего слова-паразиты употребляют жители Краснодара, Липецка и Челябинска, реже — Волгограда, Новосибирска и Томска. Самыми популярными в России словами-паразитами эксперты называют следующие: блин, типа, как бы, короче, на фиг, ну, это самое.

По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, использование подобных слов совсем не говорит о том, что у человека недостаток интеллекта. Чаще всего люди используют их для заполнения пауз и более связной речи.