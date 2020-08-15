Дмитрий Азаров сводил на крышу Белого дома участников легендарной студии озвучки «Кураж-Бамбей»

Губернатор показал своим гостям, какой вид открывается с крыши здания правительства Фото: Instagram.com

Ребята из проекта #ЭтоВсеРоссия, которые поставили своей целью добраться на автомобиле из Владивостока в Москву за 30 дней, прибыли в Самару. Участвуют в нем четыре человека: Борис Колесников, Сергей Ивошин, Владимир Сухов и Денис Колесников, который также известен как Кураж-Бамбей и который озвучивает многие популярные комедийные сериалы. Все они из Самарской области, и их мало чем можно удивить в родных местах, но вот губернатору Дмитрию Азарову удалось это сделать. Глава региона неожиданно сводил их на крышу Белого дома.

- Парням из проекта #ЭтоВсеРоссия показал, какой прекрасный вид открывается с крыши здания правительства. Поговорили о развитии туризма, они, кстати, проехали через всю страну, от Владивостока до Москвы, с остановками в разных городах, - написал Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте.

Волга, голубое небо и склон на площади Славы видны как на ладони Фото: Instagram.com

Парни тоже поделились своими впечатлениями от встречи с губернатором:

- Оказывается, Дмитрий Игоревич еще тот путешественник! Из всех городов, которые мы проехали, он не был только в Уссурийске и Тюмени. Но обещал исправиться и обязательно посетить, - написали ребята в соцсети.

Особенно путешественников порадовало, что Дмитрию Азарову пришелся по вкусу их подарок — футболка с логотипом #ЭтоВсеРоссия, которую глава региона сразу же надел.