В "Тамбове" высмеяли рекламную форму ЦСКА

Вот такой твит появился у Тамбова

Перед началом игры ЦСКА - Тамбов 15 августа 2020 года команды обменялись колкостями вч твиттере. Так волки в своей социальной сети анонсировали матч картинкой с кучей рекламных объявлений и написали: сегодня играем с ЦСКА. Армейцы в своей новой форме, а мы в белом.

Таким образом, авторы твитта намекнули, что на новой форме клуба из Москвы, пожалуй, многовато логотипов и брендов. С другой стороны, плохо ли гордиться тем, что у команды есть деньги?

Армейцы удар парировали ответив:

- Молодцы саранские тамбовчане. В этот раз сами накреативили или с Торонто проконсультировались?

Раньше уже обсуждали, что новый логотип клуба из Тамбова, который на самом деле играет на стадионе в Мордовии, похож на логотип регбийной команды Торонто Вулфпэк, которые даже отреагировали, узнав о картинке и пообещали рассмотреть законность такого использования.

- Со всеми на связи, - завершили разговор тамбовчане. Напомним, что игра третьего тура идет прямо сейчас. Пока команды играют со счетом 0:0. Следить за игрой можно на сайте kp.ru.