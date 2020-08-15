Кто в правительстве Самарской области заработал больше всех за 2019 год

Члены регионального правительства представили декларации о своих доходах за минувший год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте областного правительства появились декларации о доходах чиновников за 2019 год. О том, сколько заработал глава региона Дмитрий Азаров, уже известно — 6,2 млн рублей. Это на 2 млн рублей больше, чем за позапрошлый год. Но доход губернатора еще не самый высокий среди членов регионального правительства.

Как выяснилось, больше всех в 2019 году заработал министр строительства Евгений Чудаев. Его доход составил 21,67 млн рублей. В собственности у министра четыре земельных участка, жилой дом, две квартиры и три гаража. Ездит Евгений Чудаев на Mercedes-Benz GL, а зимой еще и на снегоходе.

На втором месте расположился вице-губернатор – руководитель департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрей Когтев. Его доход за 2019 год составил 6,04 млн рублей. У него есть земельный участок, жилой дом, квартира, две иномарки, а также гидроцикл, катеры, дебаркадер и прицеп.

Замыкает тройку лидеров по самым внушительным годовым доходам первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он за прошлый год заработал 5,17 млн рублей. У него в собственности тоже есть земельные участки, квартира, два жилых дома и два гаража, в одном из которых он держит автоприцеп. Машины у Виктора Кудряшова нет, зато его супруга может похвастаться сразу двумя.

Чуть меньше заработал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов — 5,02 млн рублей. Доход остальных министров держится в пределах 3 млн рублей. Меньше всего за прошлый год заработал министр культуры Борис Илларионов — 1,5 млн рублей.