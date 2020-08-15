Самарская компания умудрилась сделать из 6 кг молока 60 тонн масла

Сотрудники Россельхознадзора вычислили нечестного производителя через систему "Меркурий" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Россельхознадзора вновь нашли в Самарской области умельцев, которые могут практически из ничего делать различную молочную продукцию. Так, система «Меркурий» выявила компанию «Диапур», которая изготовила из 6 кг молока 60 тысяч кг сливочного масла.

- Проверка показала, что из 12 кг молока предприятие сделало 20 тонн сливочного масла. А потом из 6 кг молока выработало 60 тысяч кг сливочного масла. Еще пример: из 1 кг молока было изготовлено два вида сыра общей массой свыше 44 тонн, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Также в ведомстве отметили, что подобные чудеса изобретательности компания провернула несколько десятков раз. Готовую продукцию она в дальнейшем направляла в Московскую и Новосибирскую области.