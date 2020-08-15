Илья Вольвич о филиале Третьяковки в Самаре: «Такой поток туристов, как в Москве, он не привлечет, но станет украшением для города»

В здании фабрики-кухни вовсю идут реставрационные работы / Фото: hinshtein.ru

Директор по общественным и культурным проектам Национального туристического союза Илья Вольвич поделился своим мнением о предстоящем открытии в Самаре филиала Третьяковской галереи. По его мнению, местный музей не привлечет столько внимания, как столичный, но все равно будет довольно популярным местом для посещения туристами.

- Сейчас Третьяковка является одним из сильных музейных брендов. Естественно, она привлечет внимание туристов. Я не уверен, что это будет такой же поток туристов, как в Москве. Это и локация, и инфраструктура, и другая логистика. Но то, что филиал Третьяковки станет украшением для города, это точно, - сказал Илья Вольвич в беседе с ведущей радио «Комсомольская правда — Самара».

Также он отметил знаковость выбранного места для размещения будущей галереи — здание фабрики-кухни. Напомним, сейчас в памятнике конструктивизма 1932 года постройки идут реставрационные работы. Завершить их и открыть филиал Третьяковки планируется к осени 2021 года.