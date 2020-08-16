Назван самый богатый депутат Госдумы от Самары

Сколько заработали депутаты от Самары

Депутаты Государственной думы от Самары поделились информацией о своих доходах. Ожидаемо, самым богатым из них оказался Леонид Симановский - владелец заводов и предприятий, олигарх - миллиардер. Его доход за год составил 1,165 миллиардов рублей. В думе Леонид Яковлевич является заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Недвижимости у него немного: домик на 479 кв.м. и гостевой дом на 362 кв.м. Зато в гараже обширная коллекция средств передвижения: два мерседеса и два маломерных судна. У супруги доход скромнее - 30 млн рублей, почти столько же, сколько получают остальные депутаты от Самары вместе взятые. Ездит она на Лексусе, а по Волге рассекает на катере Aquador 32C. А может быть, и по морю...

Второе место с небольшим отрывом делят Евгений Серпер и Игорь Станкевич. Эти депутаты за год заработали 12 и 11,1 млн соответственно. Представитель известного в Самарской области строительного клана избирался по 0161 округу. Является членом комитета по транспорту и строительству. У доктора экономических наук согласно декларации нет жены, зато имеется два ребенка, мотоцикл и авто Вандерер Универсал. Две небольшие квартиры и около 2 гектаров земли под подсобное хозяйство довершают портрет скромного депутата.

Герой РФ Игорь Станкевич в Думе обсуждает аграрные вопросы и является членом комиссии по депутатской этике. Согласно декларации у него имеется квартира 82 кв.м., объект ИЖС в 462 кв.м., два участка в 3,4 га и любимая жена с Мерседесом и автомобильной стоянкой, а также доходом в 2 миллиона рублей.

Третье место в топе богачей занимают Владимир Гутенев и Виктор Казаков.Доход первого из них составил 8,6 млн рублей. В Думе он представляет Самарскую, Ульяновскую и Оренбургскую области, возглавляет комиссию по обеспечению развития организаций ОПК. У доктора технических наук есть квартирка 173 кв.м. Жена зарабатывает 8,2 млн рублей и имеет еще и дом 220 кв.м. Виктор Казаков также заработал 8,6 миллионов. У него есть квартира и Land Rover. А вот супруга у депутата очень богата - она получила за год 78 миллионов рублей, возможно, что-то продав. Также у нее имеется квартира, дом и два участка.

Доходы остальных депутатов примерно равны. Владимир Бокк, Леонид Калашников и Александр Хинштейн заработали по 5,4-5,5 млн рублей. У Бокка есть снегоход, Форд Фокус и Тойота Хайландер, У Хинштейна также имеется снегоход и дом в 390 кв.м. Его жена ездит на Инфинити и зарабатывает около миллиона рублей. У Калашникова же авто есть только у супруги.