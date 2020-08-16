В Самаре на весь день перекрыли центр города

Выбирайте маршрут заранее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 13 по 16 августа в Самаре проходит чемпионат России по велоспорту на шоссе. Впервые в программе соревнований не только индивидуальная и групповая гонка, но и смешанная командная эстафета, в которой выступят сборные регионов. Из-за спортивных соревнований в воскресенье, 16 августа, в Самаре будет ограничено движение в центре города, сообщает министерство спорта Самарской области.

Так до 22:00 16 августа ограничат движение на площади им. В.В. Куйбышева.

С 06:00 до 18:00 для проезда будут закрыты:

Волжский проспект от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;

ул. Вилоновская от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе.

ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;

ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

ул. Чапаевская от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;

ул. Вилоновская от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;

ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновской до ул. Невской;

ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта;

ул. Полевая от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта;

Волжский проспект от ул. Полевой до ул. Лесной;

ул. Невская от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского;

ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко;

ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной;

ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

ул. Северо-Восточная магистраль от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также с 18:00 15 августа до 18:00 16 августа запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;

по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Вилоновской;

по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе и от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;

по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;

по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;

по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта;

по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского;

по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко;

по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной;

по ул. Лесной от ул. Полевой до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Оставленные на этих улицах автомобили могут эвакуировать.

Также из-за соревнований скорректирована схема движения общественного транспорта. 16 августа с 06:00 до 18:00 по измененной схеме едут автобусы №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297;