В Самаре на весь день перекрыли центр города

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 13 по 16 августа в Самаре проходит чемпионат России по велоспорту на шоссе. Впервые в программе соревнований не только индивидуальная и групповая гонка, но и смешанная командная эстафета, в которой выступят сборные регионов. Из-за спортивных соревнований в воскресенье, 16 августа, в Самаре будет ограничено движение в центре города, сообщает министерство спорта Самарской области.
Так до 22:00 16 августа ограничат движение на площади им. В.В. Куйбышева.
С 06:00 до 18:00 для проезда будут закрыты:
Волжский проспект от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;
ул. Вилоновская от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе.
ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;
ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
ул. Чапаевская от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;
ул. Вилоновская от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;
ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновской до ул. Невской;
ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта;
ул. Полевая от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта;
Волжский проспект от ул. Полевой до ул. Лесной;
ул. Невская от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского;
ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко;
ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной;
ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
ул. Северо-Восточная магистраль от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
Также с 18:00 15 августа до 18:00 16 августа запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;
по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Вилоновской;
по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе и от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;
по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;
по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;
по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта;
по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского;
по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко;
по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной;
по ул. Лесной от ул. Полевой до Северо-Восточной магистрали;
по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
Оставленные на этих улицах автомобили могут эвакуировать.
Также из-за соревнований скорректирована схема движения общественного транспорта. 16 августа с 06:00 до 18:00 по измененной схеме едут автобусы №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297;