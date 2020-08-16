В Самаре закрыли пристани «Осипенко» и «Ульяновский спуск»

Будьте внимательны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 16 августа закрыты пристани «Осипенко» и «Ульяновский спуск». Причина этому - проведение чемпионата России по велоспорту в нашем городе.

Из-за временных ограничений изменилось расписание движение судов по маршруту «Осипенко — Гаврилова Поляна».

Так рейс в 7:40 отправился от речного вокзала Самары без захода на о/п «Осипенко» — далее по расписанию. Рейсы в 12:15, 14:30, 18:20 – отправляются от о/п «Поляна им. Фрунзе» и далее по расписанию без захода на о/п «Осипенко».

При этом сегодня, 16 августа, по маршруту Самара — Рождествено – Самара увеличено количество рейсов. По маршруту курсируют дополнительные суда для бесперебойных пассажирских перевозок, сообщили в самарском речном пассажирском предприятий.