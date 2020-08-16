Появилось видео задержания водителя, грубо нарушившего ПДД в Красноярском районе Самарской области

Мужчину задержали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во время профилактического рейда в Красноярском районе Самарской области сотрудники дорожно-патрульной службы заметили ВАЗ-21144, водитель которого нарушал ПДД. Нарушителя остановили. При общении с мужчиной полицейские заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя.

Полицейские отстранили нарушителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, но, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 33-летний мужчина отказался.

Полицейские выяснили, что водитель живет в Красноярском районе и уже попадал в число нарушителей. Так мае его признали виновным в совершении административного правонарушения. Тогда он также отказался от медицинского освидетельствования.

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции, а машину отправили на штрафстоянку.

Теперь в отношении несознательного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание по этой статье - лишения свободы на срок до двух лет.