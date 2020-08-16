В Самаре полгода не платили зарплату сотрудникам санатория

Теперь все хорошо, зарплату всем выплатили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 5 млн рублей недополучили сотрудники санатория, расположенного в Октябрьском районе Самары. Как установила прокурорская проверка, в бюджетном учреждении Самарской области «Санаторий Поволжье» образовалась задолженность по заработной плате за февраль – июль. Деньге не выплачивали 101 работнику.

Прокурор района возбудил в отношении юридического лица и его руководителя дела об административных правонарушениях по статье «нарушение трудового законодательства». Также директору санатория внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Для работников все закончилось благополучно. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования все долги по зарплате были погашены в полном объеме, об этом сообщает генеральная прокуратура РФ.