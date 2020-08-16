В Самарской области за сутки коронавирусом заболели ещё 53 человека

Еще 53 человека заразились новым вирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Самарской области. В воскресенье, 16 августа, стало известно еще о 53 случаях заражения COVID-19 в регионе. Теперь общее количество жителей региона, которые подхватили новую короновирусную инфекцию, составляет 7575 человек.

При этом больше половины пациентов выздоровели – 5770. По данным оперштаба, от нового вируса в регионе скончались 117 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,66, что ниже, чем по стране (10,74). Коэффициент летальности в области - 1,55, в стране - 1,7.

За сутки в регионе проведено 5153 лабораторных исследований на КВИ., по нарастающим итогом - 489279 исследований.

По данным на 15 августа меднаблюдение проводится в отношении 427 человек.