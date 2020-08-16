Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 53 жителя Самарской области 16 августа

Еще 53 человека заразились в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали подробности того, где и как заразились коронавирусом еще 53 жителей региона, о которых стало известно 16 августа. Как это и было ранее, наибольшее число заболевших выявлено в Самаре и Тольятти - 21 и 15 человек соответственно.

- Еще по два человека выявлено в Новокуйбышевске, Больше-Черниговском, Исаклинском, Ставропольском районах. По одному новому пациенту в Жигулёвске, Октябрьске, а также в Борском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноярском районе, Нефтегорском, Похвистневском и Шенталинском районах, - сообщили в оперштабе.

При этом пять новых случаев выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Так нашли четырех заразившихся в Самаре и одного в Борский районе. Еще 42 человека были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, а 6 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Напомним, всего в регионе зафиксировано 7575 случаев коронавируса, 117 человек скончались, 5770 выздоровели.