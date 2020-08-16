В Самарской области планируют возобновить диспансеризацию населения в ближайшее время

А вы проходили диспансеризацию? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании регионального оператвиного штаба поднял вопрос о возобновлении в регионе диспансеризации населения. Напомним, согласно постановлению правительства РФ с 21 марта 2020 года диспансеризация взрослого населения в медорганизациях системы ОМС была постановлена. Причина этому – непростая эпидемиологическая обстановка.

Сейчас Самарская область перешла ко второму этапу снятия ограничений, вызванных угрозой распространения COVID-19. Следовательно, может вернуться и проведение профилактических медицинских осмотров. Исключение планируют сделать лишь для жителей старше 65 лет.

Окончательное решение по этому вопросу оперативный штаб пока не принял. Однако, руководитель информационного центра при региональном оперштабе Николай Ренц отметил, что возобновить диспансеризацию и профилактические осмотры могут с17 августа, если будет соответствующая эпидемиологическая обстановка и штаб утвердит такое решение.