В Самарской области прокуратура судится с Фондом капремонта из-за крыши

В Кинеле жители столкнулись с потопом с потолков

В Самарской области прокуратура подала в суд на Фонд капремонта из-за протекающей крыши в Кинеле. Во время проверки прокуроры выяснили, что в 2016 году фонд капремонта заключил с компанией ЯР-Строй договор на выполнение работ по ремонту крыши в многоквартирном доме по ул. Южная.

В 2016 году работы приняли и оплатили. Но жителям легче не стало - оказалось, что отремонтировали крышу из рук вон плохо, в итоге во время дождя квартиры затапливало. Получилось, что деньги на капремонт были потрачены, а сейчас снова требуются восстановительные работы кровли. Получается, кто-то потратил деньги не по назначению?

Сейчас разобраться в этом предстоит прокуратуре. С 2016 года ГЖИ несколько раз выдавала предписания устранить нарушения, но ничего не происходило. Фонд решил больше ничего не делать и по факту не исполнил свои обязательства по ремонту крыши.

В доме живет даже ветеран Великой Отечественной войны. В защиту всех жителей прокурор направил исковое заявление в суд, в котором просит срочно выполнить ремонт кровли в многострадальном доме.