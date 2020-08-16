Синоптики рассказали, когда в Самару вернется тепло

Рабочая неделя начнется с потепления Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сейчас в Самарской области пасмурно и дождливо. Такую погоду, по мнению синоптиков, формирует циклонический вихрь, обосновавшийся над нашим регионом, но уже в понедельник все изменится.

- В начале следующей недели циклон начнёт отходить в сторону Урала. Северо-западный ветер сменится западным, температура воздуха немного повысится, - таков прогноз специалиста Приволжского УГМС Галины Овечкиной.

В понедельник, 17 августа в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт умеренный дождь. Ветер будет дуть западный со скорость 7-12 м/с. При этом воздух прогреется до 18…23 °C.

В ночь с понедельника на вторник будет преимущественно без осадков, ветер сохранит свое направление, но потеряет в скорости – 6-11 м/с. Столбики термометров покажут отметку в 7…12 °C.

Во вторник в большинстве районов области осадкой не ожидается, а воздух прогреется до 18…23 °C. Ветер западный 6-11 м/с. Аналогичной будет погода и в среду 19 августа, прогнозирует ведущий синоптик Приволжского УГМС Ирина Вытягова.