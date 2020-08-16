Тольяттинский «Акрон» уступил «Спартаку-2» в матче ФНЛ

Тольяттинцы не смогли одолеть дубль «Спартака». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» уступил «Спартаку-2» в матче четвертого тура ФНЛ. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в поединке на счету Степана Оганесяна. На 77 минуте гости остались в меньшинстве – за две желтые карточки арбитр удалил Ивана Чудина.

После четырех туров «Акрон» набрал четыре очка – благодаря домашней победе над «Шинником» и выездной ничье с «Торпедо». В следующем туре тольяттинцы примут «Краснодар-2». Матч пройдет в субботу, 22 августа. Стадион, где состоится игра, еще не объявили.